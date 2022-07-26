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В США признали невозможность сломать российскую экономику санкциями

NI: санкции не смогли развалить экономику РФ, а Запад столкнулся с проблемами из-за них

Фото: Pixabay

Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, признало американское издание The National Interest (NI).

В материале указывается, что во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Российская валюта показала устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Такой успех связан с высокими ценами на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Как говорится в NI, ограничения приносят больше проблем всему миру, чем самой России. При этом с экономической точки зрения страна «ни на грамм не пострадала».

Ранее американское издание Newsweek констатировало провал «санкционного блицкрига» против России. Как говорится в соответствующей статье, из-за ограничений в западных странах нарастают усталость и страх. Издание отмечает, что санкции создали множество проблем для Запада. В частности, это нарастающая устойчивая инфляция.

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Марина Совина
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