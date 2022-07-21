В США констатировали провал «санкционного блицкрига» против России

Newsweek: «санкционный блицкриг» Запада против России не получился

Американское издание Newsweek констатировало провал «санкционного блицкрига» против России. Как говорится в соответствующей статье, из-за ограничений в западных странах нарастают усталость и страх.

Издание отмечает, что санкции создали множество проблем для Запада. В частности, это нарастающая устойчивая инфляция, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон. Помимо этого, увеличивается и политическая неопределенность. Ее подтверждением является отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Newsweek также процитировал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который заявил, что планы «задушить» Россию санкциями не работают. «Бездумное введение ограничений против нас только усугубляет ситуацию в экономике США», — добавил он.

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби пригрозил Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Москвы следовать намеченному плану только усилилась.

