Счетная палата России выступила против увеличения НДФЛ для богатых

Счетная палата не поддержала увеличение НДФЛ для зарабатывающих более 50 млн рублей в год

Счетная палата России не поддержала увеличение НДФЛ до 18 процентов для богатых россиян, зарабатывающих более 50 миллионов рублей в год. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, ведомство выступило против законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц».

В Счетной палате отметили, что не видят оснований о выборе именно этой суммы — 50 миллионов рублей в год — для повышенного налогообложения, признавая тем не менее, что это приведет к увеличению доходов бюджета.

Там уточнили, что принимать решение о прогрессивной шкале налогообложения можно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более пяти миллионов ежегодно и платит в казну 15 процентов.

«В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, должен соблюдаться принцип, предполагающий сохранение разумной стабильности правого регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм», — резюмировали в счетной палате.

В мае первый зампредседателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что российские парламентарии не заинтересованы в смене системы налогообложения в стране. Именно поэтому законопроект, неоднократно вносимый на рассмотрение, не был принят.

В России действует пропорциональная система налогообложения. Согласно ей, все налогоплательщики платят государству одинаковый процент от дохода вне зависимости от заработка. По словам депутата, России стоит перейти на прогрессивную систему налогообложения — в таком случае граждане с наиболее высокими доходами будут платить повышенные налоги.