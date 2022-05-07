В Госдуме высказались об изменении системы налогообложения в России

Депутат Арефьев счел невыгодной смену системы налогообложения в России

Российские парламентарии не заинтересованы в смене системы налогообложения в стране. Именно поэтому законопроект, неоднократно вносимый на рассмотрение, не принят. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев.

Увеличение налогов для богатых невыгодно, пока в Госдуме есть состоятельные члены парламента, счел депутат.

«Дело в том, что этот вариант несколько раз рассматривался, но, к сожалению, пока есть богатые представители в Думе, такой закон никогда принят не будет. Зачем же они будут принимать закон против самих себя? Мы вносили такой закон о прогрессивном 40-процентом подоходном налоге», — объяснил депутат.

В России действует пропорциональная система налогообложения. Согласно ей, все налогоплательщики платят государству одинаковый процент от дохода вне зависимости от заработка. По словам Арефьева, России стоит перейти на прогрессивную систему налогообложения — в таком случае граждане с наиболее высокими доходами будут платить повышенные налоги.

«Дело в том, что мы его не придумали: во Франции 60 процентов — прогрессивный подоходный налог, 28 процентов в Соединенных Штатах, 60 — в Норвегии. В 28 странах мира по разной величине прогрессивный подоходный налог, чтобы изымать сверхдоходы у слишком богатых людей. Но у нас этот закон не проходит, в каждом созыве мы его по два раза вносили, но он не был принят», — заявил парламентарий.

При этом некоторые изменения все же были введены. С 1 января 2021 года в России с 13 до 15 процентов был увеличен налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения коснулись граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Повышенная ставка распространяется на средства, которые превосходят эту сумму. Дополнительные доходы бюджета идут на лечение детей с тяжелыми, в том числе редкими — орфанными — заболеваниями, напомнил Арефьев.

«По указу президента повысили прогрессивный подоходный налог и увеличили его на два процента. Собрали 87 миллиардов рублей — эти деньги предназначались для поддержки детей с орфанными заболеваниями. Но самое главное, если подсчитать, что с двух процентов — 87 миллиардов, то с 40 процентов — 1,8 триллиона рублей», — заключил он.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России предложило изменить распределение налога на прибыль компаний между регионами.