Россиянам напомнили о налоговой льготе перед пенсией

Глава НПФ Касина заявила о праве женщин и мужчин после 55 и 60 лет на налоговые льготы

Генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина заявила, что государственная поддержка для предпенсионеров в России включает в себя налоговые льготы. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Касина напомнила россиянам о налоговой льготе перед пенсией и объяснила, что право на нее женщины и мужчины получают после достижения 55 и 60 лет — прежнего пенсионного возраста. Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует обратиться в налоговую службу.

Глава НПФ рассказала, что федеральной льготой является освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории. Среди них жилой дом, гараж, квартира, машиноместо и хозяйственные строения площадью до 50 квадратных метров.

«При наличии у предпенсионера нескольких объектов недвижимости одного вида, льгота будет автоматически применена к тому из них, сумма налога по которому выше. Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно выбрать льготный объект недвижимости, направив в налоговый орган уведомление», — объяснила Касина.

Специалист добавила, что региональной льготой считается скидка или пониженная ставка по транспортному налогу, которую определяют сами регионы России. Чтобы воспользоваться этой возможностью, также следует обратиться в налоговую службу.

Ранее сообщалось, что в России запланировали повысить МРОТ. По данным «Известий», минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум увеличат на девять процентов.