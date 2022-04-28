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В России запланировали повысить МРОТ

«Известия»: МРОТ и прожиточный минимум в России проиндексируют на 9%

Фото: Pixabay

В России запланировали повысить минимальный размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум (ПМ). Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия».

По информации источника издания, МРОТ и ПМ хотят проиндексировать на 9 процентов. При этом другой источник заявил о диапазоне от 8 до 10 процентов, который рассматривает профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ — 12 654 рубля. При повышении на 9 процентов они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

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14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат. По его словам, Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал 2022 года, которые демонстрируют рекордный профицит бюджета. Он подчеркнул, что с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться.

Указы президента

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. Идеи должны были быть готовы к 20 апреля.

Также правительству было поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Путин признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно бьет по доходам людей.

16 марта глава государства заявил, что все социальные выплаты, в том числе пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. По словам Путина, даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Это вполне реализуемые задачи даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задаче

Владимир Путинпрезидент России

1 апреля российские власти произвели индексацию социальных пенсий. Повышение составило 8,6 процента и затронуло выплаты примерно четырех миллионов человек.

Рост цен

Путин также поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службы отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны.

«Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам», — указал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов. Он также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Высшие должностные лица регионов должны проводить оперативный мониторинг розничных цен на данную продукцию, добавил российский лидер.

В начале марта аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров. Эксперт уверил, что в России не ожидается дефицит с продуктами питания. Однако с рядом других товаров могут возникнуть трудности, считает он. Суверов допустил перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

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В российском Минсельхозе также рассказали о трех сегментах агропромышленного комплекса, наиболее пострадавших от санкций. По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, основные вызовы пришлись на средства защиты растений, семеноводство и поставки запчастей для сельскохозяйственной техники. Он отметил, что власти стараются минимизировать рост цен для производителей за счет программ господдержки.

Однако месяц назад, во второй половине марта, российские фермеры жаловались на критическую нехватку средств для посевной кампании. По оценкам аграриев, действовавших на тот момент программ господдержки отрасли не хватало и на половину нужд.

Также сообщалось, что несмотря на снижение спроса, средняя стоимость квартир в новостройке в крупнейших российских городах выросла на 3-4 процента за месяц. Кроме того, подорожала и мебель. Гендиректор сети Hoff Максим Гришаков рассказал, что с начала марта появились сложности с логистикой и поставщики начали повышать цены. В некоторых случаях рост достигал 15-30 процентов, и это отражалось на конечной стоимости мебели и товаров для дома.

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Марина Совина
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