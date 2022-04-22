Российский Минсельхоз назвал наиболее пострадавшие от санкций отрасли

Минсельхоз назвал три пострадавших от санкций сегмента АПК

В российском Минсельхозе назвали три сегмента в агропромышленного комплекса (АПК), наиболее пострадавших от санкций. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, его слова приводит РИА Новости.

Основные вызовы пришлись на средства защиты растений, семеноводство и поставки запчастей для сельскохозяйственной техники. Нивелировать рост цен для производителей власти стараются за счет программ господдержки. Некрасов добавил, что подготовка к посевной в России в текущем сезоне в значительном объеме была проведена заранее, но говорить о перспективах пока сложно.

Ранее в апреле вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что начавшаяся из-за западных санкций просадка экономики является одним из главных рисков для России, хотя пока страна и не ощутила ее в полной мере. По его словам, объемы производства в промышленности и торговле упали на 11 процентов, в других секторах чуть меньше — на 9-10 процентов. Главными факторами, угрожающими стабильности, он назвал логистические ограничения и недостаток ликвидности.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что пока западные санкции сказались только на финансовом рынке. Во втором и третьем кварталах 2022 года ограничения начнут влиять уже на реальные сектора экономики. Основные проблемы, по словам Набиуллиной, будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Грядущую ситуацию в российской экономике глава ЦБ назвала «периодом структурной трансформации».