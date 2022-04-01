Россиян предупредили об изменениях с 1 апреля

В России 1 апреля произойдет ряд изменений в законах и начнется весенний призыв

В России 1 апреля произойдет ряд изменений в законах и начнется весенний призыв в армию. Среди нововведений — индексация социальных пенсий, а также новые пособия для семей с детьми, повышение ставок льготной ипотеки и другие изменения, которые коснутся миллионов граждан. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

Весенний призыв

В стране 1 апреля начнется весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. Согласно указу президента России Владимира Путина, всего в ходе этой кампании на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры планируется призвать 134,5 тысячи человек. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что призывников не будут отправлять «ни в какие горячие точки».

134,5 тысячи человек призовут в армию весной 2022 года

Индексация социальных пенсий и новые детские пособия

В России начнут рассчитывать пособие семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, которое положено гражданам с небольшим доходом. Размер пособия — от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, власти проведут индексацию социальных пенсий. Повышение составит 8,6 процента и затронет выплаты примерно четырех миллионов человек.

Регистрация на «Госуслугах» для подростков

Еще одно нововведение разрешает подросткам в возрасте 14 лет и старше самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Для этого потребуется указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Отмена роуминга с Белоруссией

Согласно принятым ранее двусторонним решениям, с 1 апреля плата за входящие вызовы для российских и белорусских абонентов в роуминге на территории Союзного государства должна быть отменена.

Льготные ставки по ипотеке

В соответствии с поручением президента, с 1 апреля с 7 до 12 процентов повышается ставка льготной ипотеки и увеличивается предельный размер кредита. Это связано с повышением ключевой ставки Центробанком.

Изменения для россиян за границей

Россияне снова смогут попасть в Южную Корею без оформления визы. Начиная с 1 апреля для россиян и граждан еще 46 государств возвращается старый порядок посещения страны, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

В то же время власти Черногории сократили для россиян срок безвизового пребывания с 90 до 30 дней.