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Шойгу пообещал не отправлять призывников в горячие точки

Глава Минобороны Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российских граждан, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — пообещал Шойгу.

По его словам, все призывники прошлой весны по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники и резервисты не принимают участие в военной спецоперации на Украине. До этого глава государства также утверждал, что власти не планируют задействовать призывников в операции.

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Варвара Кошечкина
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