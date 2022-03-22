Европейская страна сократила российским туристам срок безвизового пребывания

Власти Черногории сократили россиянам срок безвизового нахождения в стране с 90 до 30 дней

Власти Черногории изменили сроки сезонного безвизового пребывания в республике отечественных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, срок нахождения соотечественников без виз в европейской стране на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года сокращен с 90 до 30 дней. Теперь для пребывания в Черногории свыше 30 дней россияне должны будут получить в посольстве страны многократную визу на три месяца. При этом консульский сбор за нее составляет 60 евро (6,9 тысячи рублей).

В АТОР напомнили, что Черногория закрыла свое воздушное пространство для отечественных авиакомпаний. Добраться туда из Москвы можно стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай или сербский Белград. Средняя стоимость билета в одну сторону — от 117,2 тысячи рублей на человека.

19 марта стало известно, что Северная Македония отменила безвизовый въезд в страну для россиян. Теперь попасть без визы в европейскую страну у россиян не получится. При этом ранее Северная Македония каждый год 16 марта продлевала действие безвизового режима для России.