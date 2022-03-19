Европейская страна отменила безвизовый режим с Россией

Северная Македония обязала россиян получать визу для въезда в страну

Северная Македония отменила безвизовый въезд в страну для россиян, следует из данных на сайте МИД страны.

Сервис проверки необходимости визы для въезда показывает, что теперь попасть без нее в европейскую страну россиянам не получится. При этом ранее Северная Македония каждый год 16 марта продлевала действие безвизового режима для России.

Как сообщалось на Консульском информационном портале, россияне могли въехать в Северную Македонию без визы, но тогда им требовались загранпаспорт, приглашение или туристический ваучер. Этот принцип обговаривался Соглашением о взаимных поездках граждан, заключенным в 1989 году.

На фоне российской спецоперации на Украине многие страны ввели санкции в отношении России, которые, в частности, предусматривают закрытие воздушного пространства. Так, с 28 февраля Евросоюз (ЕС) полностью закрыл свое воздушное пространство для России.

Как заявили в российском Министерстве транспорта, зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более 37,5 миллиона долларов на облет России. В ведомстве пояснили, что решения об одностороннем прекращении полетов для российских авиакомпаний ограничили не только россиян, но и негативно отразились на гражданах самих этих государств.