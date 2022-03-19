В Минтрансе назвали затраты зарубежных авиакомпаний на облет России

В Минтрансе сообщили, что зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн на облет России

Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более 37,5 миллионов долларов на облет России, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта страны.

В ведомстве отметили, что решение некоторых иностранных государств об одностороннем прекращении полетов для российских авиакомпаний ограничили не только россиян, но и негативно отразились на гражданах этих государств. В результате введенной ответной меры дальность перелетов для зарубежных компаний значительно возросла. Так, перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9 тысяч 500 километров, но с использованием альтернативного маршрута — 11 тысяч 200 километров.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — пояснили в Минтрансе.