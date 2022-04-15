В России внепланово проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ

Помощник президента Орешкин заявил, что в России проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.

Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет Максим Орешкин помощник президента России

По словам Орешкина, Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал 2022 года, которые демонстрируют рекордный профицит бюджета. Он подчеркнул, что с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться.

11 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.

Также правительству было поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

16 марта глава государства заявил, что все социальные выплаты, в том числе пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он отметил, что добиться снижения уровня бедности и неравенства возможно даже в нынешней ситуации.

1 апреля российские власти произвели индексацию социальных пенсий. Повышение составило 8,6 процента и затронуло выплаты примерно четырех миллионов человек.

Поддержка покупательной способности населения

Орешкин отметил, что увеличение социальных выплат поддержит покупательную способность у наименее обеспеченных слоев населения России.

Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Но социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения Максим Орешкин помощник президента России

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Он признал, что рост цен в России сохраняется и в этих условиях важно поддержать людей.

Ответ на цены — увеличение предложения

Помощник президента России отметил, что в магазинах в настоящее время не наблюдается дефицита, однако следует ответить на цены за счет увеличения предложения.

Главный ответ на цены — это увеличение предложения: нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке, международная логистика, внутреннее производство Максим Орешкин помощник президента России

Орешкин добавил, что с рядом отраслей придется вести индивидуальную работу, однако не уточнил, о каких из них идет речь.

Помощник президента также назвал «двойным шоком» ситуацию, сложившуюся на розничном рынке России в конце февраля — начале марта 2022 года. С одной стороны, произошло сокращение импортных поставок ряда товаров, наблюдались перебои с комплектующими на некоторых производствах, вследствие чего сократилось предложение.

В то же самое время мы увидели рекордный уровень потребительского спроса: рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившееся предложение с резким ростом спроса ростом ценовых котировок Максим Орешкин помощник президента России

Орешкин указал, что ряд товаров постепенно возвращается к ценам середины февраля, эта тенденция и далее будет усиливаться за счет восстановления предложения.

14 апреля директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Россия сумела адаптироваться к новым подсанкционным условиям и теперь сама обеспечивает себя по основным сельскохозяйственным товарным группам.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил вывести отечественный агропромышленный комплекс на темпы роста выше трех процентов в год и нарастить производство продуктов. Вместе с тем он заверил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен по основным группам продовольствия.

