Владимир Путин поручил нарастить производство продуктов в России

Президент России Владимир Путин поручил вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год и нарастить производство продуктов. Его слова приводит РИА Новости.

«Именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста», — сказал он и добавил, что для этого потребуется ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и активнее их использовать.

Ранее он говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Он подчеркнул, что это произошло не сейчас.

«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», — заявил Путин. Говоря о России, он заверил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен по основным группам продовольствия.