Власти заявили о переходе России на самообеспечение по основным продуктам

В МИД заявили, что Россия вышла на самообеспечение по основным сельскозяйственным товарам

Россия сумела адаптироваться к новым подсанкционным условиям и теперь сама обеспечивает себя по основным сельскохозяйственным товарным группам, заявил в разговоре с РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение», — подчеркнул Евдокимов.

Представитель МИД добавил, что власти перешли к более тесному сотрудничеству со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне санкций — проекты в промышленной и агропромышленной сферах приобрели особую важность. По словам Евдокимова, их значение признают и партнеры России по ЕАЭС: Евразийская экономическая комиссия готовит новые перспективные проекты и предложения по их совместной реализации.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил вывести отечественный агропромышленный комплекс на темпы роста выше трех процентов в год и нарастить производство продуктов. Вместе с тем он заверил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен по основным группам продовольствия.