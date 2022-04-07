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Мишустин пообещал увеличение пенсий и соцвыплат

Премьер-министр Мишустин пообещал индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум, передает РИА Новости.

Он признал, что рост цен в России сохраняется и в этих условиях важно поддержать людей. Властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, отметил Мишустин. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 16,7 процента на 1 апреля с 15,66 процента неделей ранее.

Мишустин также сказал, что правительство мониторит ситуацию на рынке труда, пока резкого снижения занятости не происходит. Он пообещал и дальше принимать все меры, чтобы не допустить всплеска.

Также премьер-министр заявил о развязанной западными странами экономической войне против России. При этом Мишустин указал, что за два ковидных года российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах. Также он отметил важность импортозамещения для российской экономики.

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Платон Щукин
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