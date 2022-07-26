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Бывшая сотрудница Sephora рассказала скрываемую от покупателей правду о магазине

Бывшая сотрудница Sephora Сара Пальмира: в магазине пренебрегали дезинфекцией

Фото: Budrul Chukrut / Globallookpress.com

Бывшая сотрудница одного из парфюмерно-косметических магазинов Sephora Сара Пальмира рассказала скрываемую от покупателей правду о рабочем месте. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 858 тысяч подписчиков.

Девушка заявила, что она и ее коллеги пренебрегали наведением порядка, отметив, что у них не хватало на это времени. По данной причине блогерша посоветовала своим зрителям не тестировать на себе продаваемые в подобных торговых точках средства. «Мы ни разу не чистили контейнер, куда помещали ватные диски, и не дезинфицировали флакон, в который наливали средство для снятия макияжа», — пояснила юзерша, отметив, что в указанных емкостях, скорее всего, скапливалось множество бактерий.

Кроме того, Пальмира указала, что соответствие подобранного консультантом тонального крема оттенку кожи следует проверять при естественном освещении, поскольку его цвет меняется из-за люминесцентных ламп в магазине. Также, по словам инфлюэнсерши, продукция в мини-упаковках, которая обычно расположена в кассовой зоне, продается по завышенной цене и не стоит своих денег.

В апреле сотрудница бутика Victoria’s Secret Сара Мартин раскрыла судьбу возвращенной покупателями одежды. Так, девушка показала, как достает из пакета нижнее белье американского бренда без видимых повреждений, к которому тем не менее прикреплены бирки с надписью «дефектный товар». Затем она разрезает изделия ножницами и выбрасывает в мусорную корзину.

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Алина Гостева
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