Сотрудница Victoria’s Secret раскрыла судьбу возвращенного покупателями белья

Сотрудница Victoria’s Secret показала, как уничтожается возвращенное покупателями белье

Сотрудница бутика Victoria’s Secret Сара Мартин раскрыла судьбу возвращенной покупателями одежды. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание шотландская версия издания The Sun.

Так, девушка показала, как достает из пакета нижнее белье американского бренда без видимых повреждений, к которому тем не менее прикреплены бирки с надписью «дефектный товар». Затем она разрезает изделия ножницами и выбрасывает в мусорную корзину.

Пользователей соцсети возмутили действия героини материала. «Это просто разбивает мне сердце… Данное белье необходимо во многих женских приютах», «Никогда такого не пойму», «Если моя одежда находится в хорошем состоянии, я жертвую ее на благотворительность», «Помню, как несколько лет назад работала летом в магазине Victoria’s Secret, и меня тоже заставляли уничтожать товар. Мне казалось, что это так расточительно», — комментировали они.

Отмечается, что в некоторых компаниях дефектную, согласно правилам бренда, одежду повреждают перед тем, как выбросить, чтобы ее не могли перепродать впоследствии.

В марте блогерша с никнеймом font_ana показала состав наполнителя бюстгальтера с эффектом пуш-ап бренда Victoria’s Secret и удивила подписчиц. На размещенных кадрах женщина объяснила, что во время уборки в шкафу обнаружила мокрое пятно на чашечке своего розового бра. Она надавила на белье руками, и из него вылилась маслянистая жидкость.