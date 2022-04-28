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Сотрудница Victoria’s Secret раскрыла судьбу возвращенного покупателями белья

Сотрудница Victoria’s Secret показала, как уничтожается возвращенное покупателями белье

Фото: Hannah McKay / Reuters

Сотрудница бутика Victoria’s Secret Сара Мартин раскрыла судьбу возвращенной покупателями одежды. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание шотландская версия издания The Sun.

Так, девушка показала, как достает из пакета нижнее белье американского бренда без видимых повреждений, к которому тем не менее прикреплены бирки с надписью «дефектный товар». Затем она разрезает изделия ножницами и выбрасывает в мусорную корзину.

Пользователей соцсети возмутили действия героини материала. «Это просто разбивает мне сердце… Данное белье необходимо во многих женских приютах», «Никогда такого не пойму», «Если моя одежда находится в хорошем состоянии, я жертвую ее на благотворительность», «Помню, как несколько лет назад работала летом в магазине Victoria’s Secret, и меня тоже заставляли уничтожать товар. Мне казалось, что это так расточительно», — комментировали они.

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Отмечается, что в некоторых компаниях дефектную, согласно правилам бренда, одежду повреждают перед тем, как выбросить, чтобы ее не могли перепродать впоследствии.

В марте блогерша с никнеймом font_ana показала состав наполнителя бюстгальтера с эффектом пуш-ап бренда Victoria’s Secret и удивила подписчиц. На размещенных кадрах женщина объяснила, что во время уборки в шкафу обнаружила мокрое пятно на чашечке своего розового бра. Она надавила на белье руками, и из него вылилась маслянистая жидкость.

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Алина Гостева
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