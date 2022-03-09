Женщина показала содержимое бюстгальтера Victoria’s Secret и удивила подписчиц

Блогерша разрезала бюстгальтер Victoria’s Secret и сняла на видео его содержимое

Женщина показала состав наполнителя бюстгальтера с эффектом пуш-ап бренда Victoria’s Secret и удивила подписчиц. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом @font_ana объяснила, что во время уборки в шкафу обнаружила мокрое пятно на чашечке своего розового бра. Она надавила на белье руками, и из него вылилась маслянистая жидкость.

После этого героиня ролика разрезала бюстгальтер и сняла его содержимое на видео. Она объяснила, что из подкладки изделия вылилось жидкое вещество. «Этому бюстгальтеру уже десять лет. Я надевала его всего два или три раза. Я просто рада, что он не протек на публике», — посмеялась она.

Ролик стал вирусным и набрал 2,3 миллиона просмотров и 169,8 тысячи лайков. Пользователей сети удивило видео блогерши. «Что? Я никогда не знала об этом», «Вы узнали "секрет Виктории"», «У меня такой же бюстгальтер с гелевой подкладкой», «Удивительно!» — писали они.

В феврале женщина с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret. 24-летняя пуэрториканка София Джира опубликовала пост, в котором объявила, что стала лицом инклюзивной рекламы коллекции бренда под названием Love Cloud. Манекенщица снялась в нижнем белье бренда в проморолике и фотосессии, которая появилась на сайте марки и страницах журнала Vogue.