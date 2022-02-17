Женщина с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret

Американский производитель женского нижнего белья Victoria’s Secret впервые в истории представил кампанию, в которой приняла участие модель с синдромом Дауна. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

24-летняя пуэрториканка София Джира (Sofia Jirau) опубликовала пост, в котором объявила, что стала лицом инклюзивной рекламы коллекции бренда под названием Love Cloud. Отмечается, что манекенщица снялась в нижнем белье бренда в проморолике и фотосессии, которая появилась на сайте марки и страницах журнала Vogue.

«Я всегда мечтала об этом, много работала ради своей цели и сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу поделиться своим секретом. Я стала первой моделью Victoria's Secret с синдромом Дауна!» — поделилась своей радостью женщина в описании к снимку.

Известно, что автором съемки выступила фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее снимала таких знаменитостей, как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид.

В феврале трансгендерная модель и блогерша Эмира Диспейн (Emira D'Spain), более известная в сети как XOXOEMIRA, впервые стала лицом популярного бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Темнокожая манекенщица опубликовала фотографию в красном кружевном корсетном боди марки. «В детстве я всегда мечтала быть частью компании Victoria’s Secret — это большая честь для меня», — высказалась инфлюэнсер.