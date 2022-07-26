Ксения Бородина раскритиковала отдых в Сочи за 3,5 миллиона рублей

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась отдыхом в отеле Сочи за 3,5 миллиона рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина возмутилась высокими ценами на проживание в отелях Сочи. Свое недовольство она выразила в личном Telegram-канале.

Так, она опубликовала скриншот бронирования номера в гостинице за 3,5 миллиона рублей на 14 дней. Бородина сравнила это с высокими ценами на такси в Москве во время экстренных ситуаций.

«Мне это напоминает, когда таксисты из-за несчастных случаев в Москве начинают цены в пять раз гнуть. Люди выбегали из метро, чтобы спастись, а они цены ломили! Вот тут то же самое. Ты не можешь полететь сейчас за границу нормально, отдыхай у себя на родине!» — раскритиковала стоимость телеведущая.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали варианты путевок стоимостью меньше 100 тысяч рублей на двоих. Самыми бюджетными направлениями с вылетом из Москвы оказались Абхазия, Сочи и Калининград. Купить тур можно минимум за 60 тысяч рублей.