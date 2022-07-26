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Умерла японская актриса Ёко Симада

В возрасте 69 лет умерла японская актриса Ёко Симада
Ёко Симада

Ёко Симада. Кадр: фильм «Сёгун»

На 70-м году жизни умерла японская актриса Ёко Симада. Об этом сообщает Variety.

Симада умерла 25 июля в больнице в Токио. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком.

Симада родилась в 1953 году в Кумамото, в городе на острове Кюсю. На экранах актриса дебютировала в 1970-м в драме Osanazuma. Среди других проектов Симады — «Крепость на песке», «Красное кимоно», «Клан Инугами», «Плачущий убийца», «Деревня восьми могил», «Канон». Особую известность ей принесла роль Марико в сериале «Сёгуне». За нее актриса была удостоена премии «Золотой глобус».

Ранее стало известно о смерти актера сериала «Закон и порядок» Пола Сорвино.

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Дениза Мацаева
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