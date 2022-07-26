На 84-м году жизни умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино

На 84-м году жизни умер актер сериала «Закон и порядок» и фильма «Славные парни» Пол Сорвино. Об этом сообщает TMZ.

О смерти артиста рассказала его супруга Ди Ди. Сорвино умер в понедельник, 25 июля, по естественным причинам. «Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей, когда-либо украшавших экран и сцену», — сообщила вдова звезды.

Пол Сорвино — американский актер, родившийся в сицилийской семье в Нью-Йорке в 1939 году. Наибольшую известность артисту принесли роли Поли Сисеро в фильме «Славные парни» и сержанта Фила Серетта в телевизионном сериале «Закон и порядок».

Всего в фильмографии артиста более 50 фильмов. Сорвино являлся обладателем нескольких театральных премий, а также был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.

Ранее стало известно о смерти актера из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвида Уорнера. Артист скончался в возрасте 80 лет из-за онкологического заболевания.