Умер актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер

Британский актер Дэвид Уорнер умер в 80 лет из-за онкологического заболевания

Умер британский актер Дэвид Уорнер. Об этом сообщает издание The Guardian.

Его семья заявила, что артист скончался из-за онкологического заболевания. Ему было 80 лет.

«Последние 18 месяцев он относился к своему диагнозу с характерным достоинством. Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать. Мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие затрагивало жизни стольких людей на протяжении многих лет. Мы убиты горем», — говорится в заявлении родственников.

Уорнер родился в Манчестере в 1941 году. После школы он учился в престижной Королевской академии драматического искусства в Лондоне, а в 21 год получил главную роль в фильме Карела Рейша «Морган: Подходящий клинический случай». Позднее он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Титаник», «Омен», «Твин Пикс», «Доктор Кто», «Прекрасная принцесса» и «Провидение» и «Страшные сказки».