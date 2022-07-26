Украина запросит у США «газовый ленд-лиз»

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев запросил у США поставки сжиженного газа по ленд-лизу

Украина планирует запросить у США «газовый ленд-лиз», который позволит стране пройти отопительный сезон. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Принято обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — написал он.

О том, что Украина добивается от США заключения соглашения в сфере энергетики для поставок в страну по ленд-лизу американского сжиженного природного газа (СПГ), СМИ писали еще в июне.

Утверждалось, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров СПГ, а расплачиваться собирается после увеличения внутренней добычи газа. Альтернативной опцией называлось обеспечение международного финансирования для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработка других маршрутов поставок энергоносителей и получение средств от Международной финансовой корпорации развития США.