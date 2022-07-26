Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Украина запросит у США «газовый ленд-лиз»

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев запросил у США поставки сжиженного газа по ленд-лизу
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Украина планирует запросить у США «газовый ленд-лиз», который позволит стране пройти отопительный сезон. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Принято обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — написал он.

О том, что Украина добивается от США заключения соглашения в сфере энергетики для поставок в страну по ленд-лизу американского сжиженного природного газа (СПГ), СМИ писали еще в июне.

Утверждалось, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров СПГ, а расплачиваться собирается после увеличения внутренней добычи газа. Альтернативной опцией называлось обеспечение международного финансирования для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработка других маршрутов поставок энергоносителей и получение средств от Международной финансовой корпорации развития США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Курс рубля упал
Медсестра призвала звезду «Очень странных дел» сделать ботокс и была пристыжена
В российском регионе машина упала в пропасть с высоты 150 метров
Раненый россиянин рассказал об облившей его кислотой и избившей гантелей жене
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы
Турист погиб от лопастей вертолета на глазах семьи во время отдыха в Греции
Бывший вице-президент США заявил о слабости американского государства
Популярный в России блогер заразился оспой обезьян
Хакеры начали подглядывать за пользователями в виртуальной реальности
Газ в Европе резко подорожал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.