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Психолог назвала способ бороться с импульсивными покупками

Психолог Гладышева назвала стресс и эмоциональное напряжение причиной импульсивных покупок

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Чаще всего причинами совершения импульсивных покупок становятся нервное напряжение и стресс, объяснила психолог Марина Гладышева. В беседе с «Вечерней Москвой» она также назвала способы бороться с негативными эмоциями без шопинга.

Специалистка уверена, что удовольствие от спонтанно сделанной покупки помогает человеку компенсировать тревожные состояния. Поэтому, чтобы избежать бессмысленной траты денег для успокоения нервов, она рекомендовала найти другое занятие, которое гарантированно принесет такие же положительные эмоции и на которое можно будет переключиться, когда захочется приобрести что-то новое.

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Другой не менее эффективный способ избежать эмоциональных покупок, который назвала Гладышева, — задать себе вопрос «для чего я это делаю?» перед тем, как совершить оплату. «На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств», — пояснила она.

Кроме того, если проблема приобрела системный характер, психолог предложила обсудить ее со специалистом, чтобы понять первопричину, которая служит триггером для совершения спонтанных покупок.

Ранее психолог Элис Бойс перечислила наиболее эффективные способы борьбы с тревогой. По ее словам, возможными стратегиями поведения могут стать убеждение себя в отсутствии угрозы или опасности или взгляд на тревожную ситуацию со стороны.

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Наталья Обрядина
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