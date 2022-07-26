Россиянин убил друга из-за сигареты

В Архангельской области россиянину дали девять лет за убийство друга из-за сигареты

В Архангельской области 33-летнему россиянину дали девять лет колонии за убийство друга. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 8 января в квартире жилого дома города Нарьян-Мар пьяный осужденный из-за внезапной личной неприязни напал на 36-летнего собутыльника и, сжав шею жертвы, несколько раз ударил его кулаком в голову. От полученных травм, в первую очередь шеи, потерпевший скончался на месте. Выяснилось, что причиной конфликта стала просьба друга в очередной раз дать ему сигарету.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») Уголовного кодекса РФ.

20 июля сообщалось, что в Архангельске 44-летнего мужчину обвинили в убийстве из-за 16 тысяч рублей.