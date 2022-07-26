Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин убил друга из-за сигареты

В Архангельской области россиянину дали девять лет за убийство друга из-за сигареты

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Архангельской области 33-летнему россиянину дали девять лет колонии за убийство друга. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 8 января в квартире жилого дома города Нарьян-Мар пьяный осужденный из-за внезапной личной неприязни напал на 36-летнего собутыльника и, сжав шею жертвы, несколько раз ударил его кулаком в голову. От полученных травм, в первую очередь шеи, потерпевший скончался на месте. Выяснилось, что причиной конфликта стала просьба друга в очередной раз дать ему сигарету.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») Уголовного кодекса РФ.

20 июля сообщалось, что в Архангельске 44-летнего мужчину обвинили в убийстве из-за 16 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России
Парикмахер рассказала мужчинам о необходимости ежедневного расчесывания волос
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
Умер актер сериалов «Рыцарь дорог» и «Чарльз в ответе»
Евгения Медведева рассказала о квартире в Канаде
Стюардесса на роскошной яхте рассказала о чаевых в размере 600 тысяч рублей
В ЛНР заявили о скором выдвижении союзных войск в сторону Артемовска
Дерматолог перечислила главные признаки старения кожи
Тело восьмилетнего мальчика нашли в выгребной яме в российском селе
Бывшая сотрудница Sephora рассказала скрываемую от покупателей правду о магазине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.