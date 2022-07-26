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Названо лучшее время для покупки жилья

Экономист Сигал заявил о выгодности покупки жилья в сложившихся в России условиях

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В России сложилась ситуация, когда при покупке жилья можно попасть сразу под несколько льготных государственных программ, а также получить хорошую скидку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал. Он назвал нынешнее время лучшим для покупки недвижимости.

«При нынешних условиях весьма выгодно покупать квартиру. И дело не только в том, что при грамотном подходе сделка может подпасть под несколько льготных программ разом, государственных и банковских, а также специальных условий от девелоперов», — отметил Сигал.

Рынок насыщен предложениями по всем секторам, заявил специалист, что сказывается на ценах. Условия подстегивают продавцов, которые начинают предлагать наиболее выгодные предложения, отметил первый вице-президент «Опоры России». «Этот тренд на рынке недвижимости связан еще и с наложением общей тенденции на сезон отпусков, когда покупательская активность в принципе ниже», — резюмировал экономист.

Как правило, большинство интересных условий девелоперы и банки включают с наступлением осени, когда активность на рынке традиционно повышается. В этом году мы можем наблюдать изменение этой привычной схемы, поскольку полугодовая динамика спроса-предложения также была нетипичной

Павел Сигалпервый вице-президент «Опоры России»

Ранее генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных заявила, что рынок элитного жилья падает из-за оттока инвестиций. По ее словам, цены на этот тип недвижимости упадут на 25 процентов к концу года.

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Виктория Немис
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