Ценам на один из типов недвижимости предрекли падение на четверть

Гендиректор агентства «Инком» Савиных: цены на элитное жилье упадут на 25% к концу года

Рынок элитного жилья падает из-за оттока инвестиций, заявила генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных. По ее словам, цены на этот тип недвижимости упадут на 25 процентов к концу года. Об этом специалист рассказала в ходе беседы с «Лентой.ру».

Рынок элитного жилья упал Юлия Савиных гендиректор агентства недвижимости

«Стагнация в самом дорогом сегменте вызвана оттоком инвестиций и невозможностью вывести деньги за рубеж, где находится большинство собственников такой недвижимости», — объяснила специалист.

Гендиректор агентства недвижимости спрогнозировала спад цен на элитную недвижимость к концу 2022 года до 25 процентов.

«Но это всего шесть-семь процентов от общего рынка недвижимости Москвы, — добавила она. — Бизнес и эконом останется в ценах этого года. Предпосылок на повышение или снижение стоимости не выявлено. Те собственники, кто в феврале снял объекты с продаж, пока их не активируют, остальные продаются в обычном для лета ритме».

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