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Во Франции рассказали о сложностях с поиском жилья для украинских беженцев

France Info: во Франции сложно найти семью, которая приняла бы беженцев с Украины

Фото: Francois Mori / AP

Волонтерам во Франции сложно найти семью, которая согласилась бы принять беженцев с Украины, так как государство не стремится помочь принимающим их людям. О трудностях с поиском жилья для украинцев France Info рассказала глава волонтерской ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарейрас.

По ее словам, многие семьи, принявшие беженцев, «действительно испытывают боль», поскольку не получили никакой помощи от государства. Она также напомнила о скором приходе зимы и о существенных квартплатах для принявших украинцев семей.

«Волонтерство имеет свои пределы. Мы очень хотим находить жилье для беженцев за месяц, два или три, но понимаем, что не сможем покрыть все финансовые расходы, так как принимающие люди не обязательно те, кто располагают достаточными средствами», — пояснила она.

France Info отмечает, что в начале июля правительство Франции объявило о выплатах в размере от 150 до 200 евро для французских семей, принимающих беженцев. Шарейрас заявила, что французы ждут с нетерпением этих выплат.

В апреле газета Le Figaro рассказала, что французы, решившие принять украинских беженцев в своих домах, спустя два месяца почувствовали изнурение и разочарование.

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Антон Похиляк
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