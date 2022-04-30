Во Франции пожаловались на тяготы жизни с украинскими беженцами

Le Figaro рассказала истории французов, пожалевших о помощи украинским беженцам

Французы, решившие принять украинских беженцев в своих домах, спустя два месяца почувствовали изнурение и разочарование, пишет газета Le Figaro, поговорившая с местными жителями.

Во французском Управлении по иммиграции и интеграции сообщили, что в настоящее время в стране около 70 тысяч украинцев получают государственное пособие в размере 426 евро в месяц. Автор пишет, что чаще всего этих средств бывает недостаточно. На оформление документов уходит несколько недель. При этом французы, решившие предоставить украинским гражданам жилье, вообще не получают материальной поддержки от государства.

Мать четырех детей из города Тур Софи Ажье рассказала, что предоставила беженцам свою студию. Она разрешила пожить в ней украинке с двумя детьми. Француженке пришлось найти для гостей одежду, снабдить их товарами первой необходимости и продуктами. «Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», — пожаловалась она на тяготы жизни. Местные власти отказали приезжим в продовольствии, а до ближайшей социальной столовой очень далеко.

Житель Бордо Жан-Мишель Алликс предоставил жилье пятерым беженцам. Его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. Мужчина признался, что в долгосрочной перспективе это сказывается на бюджете. «Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», — подчеркнул он.

Газета приводит историю жительницы Коринн Пелиссье из Ниццы, предложившей комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми. Изначально она надеялась, что государство вскоре поможет беженцам. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», — добавила она.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что более 15 тысяч украинцев добрались до Франции.