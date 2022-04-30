Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции пожаловались на тяготы жизни с украинскими беженцами

Le Figaro рассказала истории французов, пожалевших о помощи украинским беженцам

Фото: Evgeniy Kanaev / Globallookpress.com

Французы, решившие принять украинских беженцев в своих домах, спустя два месяца почувствовали изнурение и разочарование, пишет газета Le Figaro, поговорившая с местными жителями.

Во французском Управлении по иммиграции и интеграции сообщили, что в настоящее время в стране около 70 тысяч украинцев получают государственное пособие в размере 426 евро в месяц. Автор пишет, что чаще всего этих средств бывает недостаточно. На оформление документов уходит несколько недель. При этом французы, решившие предоставить украинским гражданам жилье, вообще не получают материальной поддержки от государства.

Мать четырех детей из города Тур Софи Ажье рассказала, что предоставила беженцам свою студию. Она разрешила пожить в ней украинке с двумя детьми. Француженке пришлось найти для гостей одежду, снабдить их товарами первой необходимости и продуктами. «Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», — пожаловалась она на тяготы жизни. Местные власти отказали приезжим в продовольствии, а до ближайшей социальной столовой очень далеко.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

Житель Бордо Жан-Мишель Алликс предоставил жилье пятерым беженцам. Его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. Мужчина признался, что в долгосрочной перспективе это сказывается на бюджете. «Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», — подчеркнул он.

Газета приводит историю жительницы Коринн Пелиссье из Ниццы, предложившей комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми. Изначально она надеялась, что государство вскоре поможет беженцам. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», — добавила она.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что более 15 тысяч украинцев добрались до Франции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США упростят въезд для ряда россиян
На параде Победы покажут «космическую» модификацию МиГ-31
Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют
Россиянам назвали способы вычислить нетрезвого водителя на дороге
Россиян предупредили о риске развития диабета после коронавируса
Психолог рассказал о связи коронавируса с шизофренией
В России назвали сроки восстановления объемов плановой медпомощи
В России допустили подъем заболеваемости COVID-19
Во Франции пожаловались на тяготы жизни с украинскими беженцами
Суд приостановил экстрадицию главаря крупнейшего наркокартеля Колумбии в США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.