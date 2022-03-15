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Тысячи беженцев с Украины прибыли во Францию

Президент Макрон заявил, что более 15 тысяч украинцев добрались до Франции

Фото: Yoan Valat / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что более 15 тысяч украинцев уже добрались до Франции. Правительство оказывает им помощь в размещении. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент более 15 тысяч беженцев с Украины прибыли во Францию. Мы предоставляем им помощь в размещении, а также в решении социальных, административных и санитарных вопросов», — проинформировал Макрон.

По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), на 14 марта Украину покинули более 5 миллионов человек. Это 10-15 процентов от общего населения страны. Основной поток беженцев направляется в Польшу.

Ранее Германия обратилась к Варшаве с просьбой остановить отправку поездов с украинцами на запад. «Там уже образовалось "узкое место"... [то есть], за три дня специальными поездами выехало из Варшавы, Кракова и Катовиц 28 тысяч человек. А у нас 1,5 миллиона человек», — посетовал польский замминистра Павел Шефернакер.

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Дмитрий Настасьев
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