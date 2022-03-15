Тысячи беженцев с Украины прибыли во Францию

Президент Макрон заявил, что более 15 тысяч украинцев добрались до Франции

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что более 15 тысяч украинцев уже добрались до Франции. Правительство оказывает им помощь в размещении. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент более 15 тысяч беженцев с Украины прибыли во Францию. Мы предоставляем им помощь в размещении, а также в решении социальных, административных и санитарных вопросов», — проинформировал Макрон.

По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), на 14 марта Украину покинули более 5 миллионов человек. Это 10-15 процентов от общего населения страны. Основной поток беженцев направляется в Польшу.

Ранее Германия обратилась к Варшаве с просьбой остановить отправку поездов с украинцами на запад. «Там уже образовалось "узкое место"... [то есть], за три дня специальными поездами выехало из Варшавы, Кракова и Катовиц 28 тысяч человек. А у нас 1,5 миллиона человек», — посетовал польский замминистра Павел Шефернакер.