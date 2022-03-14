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Германия попросила остановить отправку поездов с беженцами с Украины

Власти ФРГ попросили Польшу приостановить отправку поездов с беженцами с Украины

Фото: Tomasz Pietrzyk / Reuters

Власти Германии попросили Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами, поскольку пока страна не может принять столько людей. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24, цитату приводит РИА Новости.

«Вчера вечером с нами связалось немецкое МВД, и нас спросили, не могли бы мы приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже образовалось "узкое место"... [то есть], за три дня специальными поездами выехало из Варшавы, Кракова и Катовиц 28 тысяч человек. А у нас 1,5 миллиона человек», — рассказал Шефернакер.

Он подчеркнул, что ни одна страна Евросоюза не была готова принять такое количество беженцев. Тем не менее, благодаря работе волонтеров и неправительственных организаций польские власти могут принять людей.

По некоторым данным, 24 февраля в Польшу из Украины прибыли более 1,7 миллиона человек.

Виктория Кондратьева
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