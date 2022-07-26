Кремль подтвердил планы проведения переговоров Путина с Эрдоганом в Сочи

Песков: Путин и Эрдоган проведут двухсторонние переговоры в Сочи 5 августа

Президент России Владимир Путин встретится 5 августа в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для проведения переговоров. Соответствующие планы, ранее озвученные Анкарой, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 26 июля.

«Да», — ответил представитель главы государства на вопрос журналистов о том, состоится ли такая встреча.

О том, что Эрдоган собирается посетить 5 августа Сочи сообщило турецкое государственное телевидение. Цели визита и другие подробности предстоящей поездки не раскрываются, однако известно, что турецкий лидер задержится в России лишь на сутки.