Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган собрался в Сочи

Президент Турции Эрдоган посетит Сочи 5 августа

Фото: Iranian Presidency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается поехать в российский Сочи с визитом 5 августа, сообщает Reuters со ссылкой на турецкое государственное телевидение.

Цели визита и другие подробности предстоящей поездки не раскрываются, однако известно, что политик задержится в России лишь на сутки.

В последний раз Эрдоган приезжал с визитом в Сочи 29 сентября. Он приехал на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным: политики обсудили ситуацию в Сирии, строительство АЭС «Аккую», ситуацию в Ливии, Афганистане и Закавказье.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС
Описан интерес Apple к автомобилям
Ян Непомнящий сыграет за мировую шахматную корону весной
Эрдоган собрался в Сочи
Австрия забрала у «Газпрома» подземное хранилище
Россиянам станет проще попасть в Египет
Диетолог назвал позволяющий прожить дольше продукт
На Венецианском фестивале покажут новые фильмы Аронофски и Иньярриту
В ДНР заявили о серьезном сокращении числа кадровых военных ВСУ
Сунак оценил идею проведения референдума о независимости Шотландии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.