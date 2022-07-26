Эрдоган собрался в Сочи

Президент Турции Эрдоган посетит Сочи 5 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается поехать в российский Сочи с визитом 5 августа, сообщает Reuters со ссылкой на турецкое государственное телевидение.

Цели визита и другие подробности предстоящей поездки не раскрываются, однако известно, что политик задержится в России лишь на сутки.

В последний раз Эрдоган приезжал с визитом в Сочи 29 сентября. Он приехал на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным: политики обсудили ситуацию в Сирии, строительство АЭС «Аккую», ситуацию в Ливии, Афганистане и Закавказье.