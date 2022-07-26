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Лицо девушки раздулось и покрылось ожогами после дня на солнце

Лицо британки Брюэр покрылось ожогами и раздулось из-за ее отказа от солнцезащитного крема

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании показала последствия отказа от солнцезащитных средств после дня на свежем воздухе в летнее время. Ее историю приводит Ladbible.

23-летняя Руби Брюэр рассказала, что отправилась на музыкальный фестиваль Love Supreme Festival, который состоялся 2 июля в парке Glynde Place в Восточном Суссексе. По словам девушки, она забыла нанести на кожу крем с SPF-защитой, но не заметила изменений во внешнем виде по окончании мероприятия.

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Однако через два дня после концерта девушка обнаружила, что ее лицо раздулось и покрылось ярко-красными ожогами. Героиня материала сразу отправилась в отделение неотложной помощи, где врачи поставили ей капельницу с антигистаминными препаратами, призванными уменьшить отек, который возник из-за аллергической реакции на солнце.

«Потребовалось три дня, чтобы мое лицо и тело пришли в норму после отравления солнцем. Кроме отека, я столкнулась с сыпью и множественными ожогами. Я была похожа на бурундука из-за огромных щек», — высказалась британка, призвав читателей издания постоянно пользоваться солнцезащитными кремами во избежание подобных ситуаций.

В апреле девушка увеличила губы и осталась с внешностью птицы из игры Flappy Bird. Блогерша Мария с никнеймом @giiimarieee1 объяснила, что решила «улучшить» свою внешность и ввела инъекции гиалуроновой кислоты у косметолога. В ролике видно, что после процедуры ее губы распухли и значительно увеличились в размере.

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Майя Пономаренко
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