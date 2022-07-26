В Совбезе заявили об увеличении военных угроз России со стороны НАТО

В Совбезе заявили, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России

НАТО наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз России. Об этом заявили в Совете безопасности страны, пишет ТАСС.

По данным Совбеза, мадридский саммит снова продемонстрировал, что альянс остается механизмом навязывания интересов США западным странам. «При этом, вопреки заявлениям руководства НАТО, деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств», — подчеркнули в Совете безопасности России.

4 июля НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать государства на востоке и юге от стран-участников Североатлантического альянса.