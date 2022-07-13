НАТО предсказали проблемы с воплощением стратегии против России и Китая

FP заявил о возможных проблемах НАТО из-за стратегии противостояния России и Китаю

В ближайшие годы у НАТО могут возникнуть проблемы с воплощением стратегии противостояния России и Китая, предполагает старший научный сотрудник по вопросам Китая Норвежского института оборонных исследований Джо Инге Беккевольд. В своей колонке для журнала Foreign Policy он предположил, что это, в том числе, связано с упрощенным восприятием стратегии.

По словам аналитика, разделение, где Европа сдерживает Россию, а США — Китай, слишком упрощенно. В итоге это может привести к «трансатлантическому дрейфу», когда НАТО и ЕС останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне.

Он объяснил, что для сдерживания Москвы нужны более серьезные силы, поскольку в Восточной Европе уже развернуты боевые действия, а Пекин пока что не представляет настолько большой угрозы. Тем не менее на фоне нестабильности в других регионах (например, на Ближнем Востоке) и роста миграционного потока после начала войны на Украине противостояние КНР также может сопровождаться проблемами.

НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.