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НАТО предсказали проблемы с воплощением стратегии против России и Китая

FP заявил о возможных проблемах НАТО из-за стратегии противостояния России и Китаю
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Вань И

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Вань И. Фото: Stefani Reynolds / AP

В ближайшие годы у НАТО могут возникнуть проблемы с воплощением стратегии противостояния России и Китая, предполагает старший научный сотрудник по вопросам Китая Норвежского института оборонных исследований Джо Инге Беккевольд. В своей колонке для журнала Foreign Policy он предположил, что это, в том числе, связано с упрощенным восприятием стратегии.

По словам аналитика, разделение, где Европа сдерживает Россию, а США — Китай, слишком упрощенно. В итоге это может привести к «трансатлантическому дрейфу», когда НАТО и ЕС останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне.

Он объяснил, что для сдерживания Москвы нужны более серьезные силы, поскольку в Восточной Европе уже развернуты боевые действия, а Пекин пока что не представляет настолько большой угрозы. Тем не менее на фоне нестабильности в других регионах (например, на Ближнем Востоке) и роста миграционного потока после начала войны на Украине противостояние КНР также может сопровождаться проблемами.

НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.

Виктория Кондратьева
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