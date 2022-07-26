В Венгрии создали совет обороны

В Венгрии появился совет обороны под руководством премьера Виктора Орбана

Правительство Венгрии создало совет обороны страны под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель главы правительства Берталан Хаваши, передает РИА Новости.

По словам Хаваши, совет появился на фоне российской спецоперации на Украине и «последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления». Он отметил, что особое внимание в ближайшие годы необходимо уделить защите безопасности и суверенитета Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что события на Украине положат конец западному господству, а «в дверь постучится многополярный миропорядок». По его словам, Евросоюзу (ЕС) нужна новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир. Даже с западным оружием Украина не может победить Россию, добавил Орбан.