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В Венгрии создали совет обороны

В Венгрии появился совет обороны под руководством премьера Виктора Орбана

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительство Венгрии создало совет обороны страны под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель главы правительства Берталан Хаваши, передает РИА Новости.

По словам Хаваши, совет появился на фоне российской спецоперации на Украине и «последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления». Он отметил, что особое внимание в ближайшие годы необходимо уделить защите безопасности и суверенитета Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что события на Украине положат конец западному господству, а «в дверь постучится многополярный миропорядок». По его словам, Евросоюзу (ЕС) нужна новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир. Даже с западным оружием Украина не может победить Россию, добавил Орбан.

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Николай Чигасов
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