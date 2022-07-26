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В России предложили создать список товаров первой необходимости для детей

«Известия»: АИДТ предложила создать список товаров первой необходимости для детей

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) обратилась в Минпромторг с предложением создать в России список товаров первой необходимости для детей. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что такое решение позволит производителям получать поддержку от государства, и как следствие, быстрее наладить импортозамещение.

В список предлагается включить товары для новорожденных, в том числе белье, подгузники, спальные принадлежности, одежду и обувь для детей, крема и бытовую химию, школьные принадлежности, игрушки, детскую мебель. В письме указывается, что эта продукция позволит обеспечить потребности ребенка по мере его взросления.

Ассоциация предложила наладить полный цикл производства указанных в документе позиций в России. При этом эксперты указывают, что в него не было включено детское питание.

Также необходимо рассмотреть вопрос о стимулировании спроса на детские товары, в том числе адресную поддержку семей, полагают в АИДТ.

«Известия» отмечают, что правительство признало значимость списка детских товаров первой необходимости. В июле Минпромторг и другие ведомства должны предоставить доклад с соответствующем перечнем. Пока неизвестно, как именно будет использовать список подобной продукции.

Ранее Госдума сразу во II и III чтениях проголосовала за поправку к закону о применении материнского капитала. Поправка позволит тратить материнский капитал на оплату частных детских садов. При этом у детского сада, на оплату услуг которого будут направлены средства маткапитала, должна быть соответствующая лицензия.

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Марина Совина
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