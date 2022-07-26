В ДНР назвали срок перехода связи на российский код

Мининформации ДНР сообщило, что с 1 августа связь перейдет на российский код

Связь в Донецкой народной республике (ДНР) перейдет на российскую нумерацию в августе. Такой срок назван в Telegram-канале министерства информации республики.

«С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856)», — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что внутренний номер телефона абонентов останется без изменений.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что стационарная связь в регионе перейдет на номер в коде российской системы нумерации «857». По его словам, этот шаг наглядно демонстрирует «единение с Россией».

7 мая мобильная связь ЛНР и ДНР перешла на российскую нумерацию. Глава ДНР Денис Пушилин тогда отметил, что это стало отличным подарком ко Дню Победы.