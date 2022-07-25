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Стационарная связь в ЛНР перейдет на российскую нумерацию

Глава ЛНР Пасечник заявил о единении с РФ при переходе связи на российскую нумерацию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стационарная связь в Луганской народной республике (ЛНР) перейдет на номер в коде российской системы нумерации «857», что покажет еще большее сближение с Россией. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В день радио (7 мая — прим. «Ленты.ру») мы перевели мобильную связь на российскую нумерацию. Это был первый шаг. Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7», — заявил Пасечник. Он пояснил, что этот шаг наглядно демонстрирует «единение с Россией».

16 июня глава ЛНР счел неважным статус республики в составе России. По его словам, главное — быть с ней. Он отметил, что для ЛНР это главная задача, которую республика стремилась выполнить с 2014 года.

7 мая мобильная связь ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) перешла на российскую нумерацию. Глава ДНР Денис Пушилин тогда отметил, что это стало отличным подарком ко Дню Победы. В то же время Пасечник заявил, что выделение республике отдельного кода российской нумерации значительно облегчит взаимодействие с Россией как рядовых граждан, так и бизнеса и культуры.

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Алина Гончарова
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