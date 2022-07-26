Дерматолог перечислила главные признаки старения кожи

Дерматолог Циммерман: изменение цвета лица указывает на старение кожи

Темные круги под глазами и изменение цвета лица указывают на старение кожи, уверена врач-косметолог, дерматолог Галина Циммерман. Другие главные признаки, которые должна заметить каждая женщина, чтобы вовремя обратиться к специалисту и продлить молодость, она перечислила в интервью для «Доктора Питера».

Прежде всего, по словам врача, должно насторожить изменение цвета лица. Если оно выглядит тусклым, а на коже появляется неоднородная пигментация, то это повод посетить косметолога, подчеркнула она.

Кроме того, важно следить за тонусом кожи, отметила Циммерман. Врач дала совет проверить его с помощью простого приема: нужно слегка потянуть или защипнуть кожу между пальцами, если складка расправляется медленно, то это свидетельствует о замедлении процесса обновления коллагеновых волокон. Темные круги под глазами, утолщение кожи с расширением пор и изменение овала лица — другие явные признаки начинающегося старения кожи, добавила врач.

При обнаружении одного или нескольких подобных признаков Циммерман рекомендовала обратиться к врачу-косметологу, чтобы подобрать правильный уход. Она также подчеркнула, что на первом приеме у косметолога важно правильно определить тип старения лица, ведь от этого зависит эффективность процедур.

Например, при «усталом» типе, когда образуются складки и морщины, врач рекомендовала ручной массаж, химические пилинги и мезотерапию, а при «отечном» типе — лимфодренажные массажи, микротоковую терапию и нитевой лифтинг. Определить особенности возрастных изменений лица и правильно подобрать программу ухода может только врач-косметолог, подытожила она.

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