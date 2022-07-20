Дерматологи перечислили опасные последствия мытья головы на ночь

Дерматолог Карпова: мытье волос на ночь грозит появлением пылевых клещей в белье

Врачи-дерматологи предупредили, что мытье головы на ночь грозит опасными последствиями: повреждением волос, простудой и пылевыми клещами в постельном белье. Последствия решения лечь спать с мокрой головой они перечислили в беседе с изданиями «Аргументы и факты» и «Доктор Питер».

Так, врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова заявила, что в этом случае есть риск простудиться. «Особенно это актуально, если работает кондиционер или открыто окно. Да и влажная подушка — не самое приятное», — сказала она, добавив, что волосы могут запутаться, что потребует дополнительной укладки с утра.

В свою очередь, врач-дерматолог Анна Карпова добавила, что если перед сном не высушить волосы феном и лечь спать, то подушка может намокнуть. «А если наполнитель подушки натуральный — пух, перо — возможно появление нежелательных клещей», — указала на неожиданное последствие такого сна она.

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова предостерегла от травмирования волос при попытке уснуть с мокрой головой. «Волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества», — заявила она, порекомендовав сушить голову не менее чем за 20-30 минут до отбоя и использовать наволочки не из грубых материалов, например, шелковые.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова предупредила, что отказ лечиться от перхоти грозит развитием себорейного дерматита. По словам Малаховой, обновление кожи — это естественный физиологический процесс, и в норме он происходит незаметно.