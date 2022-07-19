Трихолог предупредила об опасных последствиях игнорирования перхоти

Врач Ольга Малахова: отказ от лечения перхоти грозит себорейным дерматитом

Отказ лечиться от перхоти грозит развитием себорейного дерматита, предупредила врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова. Об опасных осложнениях перхоти она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Малаховой, обновление кожи — это естественный физиологический процесс и в норме он происходит незаметно. «Много крупных хлопьев появляется, в случае когда обновление кожи ускоряется в несколько раз. Одной из причин такого изменения становится активное размножение дрожжевого грибка», — предупредила она. Грибок начинает работать усиленно при повышенной выработке кожного сала, которое случается, например, при неправильном уходе или резком увеличении в организме мужских половых гормонов. Врач указала на то, что по гормональным причинам перхоть чаще возникает у мужчин и подростков в период полового созревания.

Игнорирование появления перхоти может привести к себорейному дерматиту, предостерегла Малахова. «При себорее, кроме обильного отслоения частичек кожи, могут появиться очаги покраснения, жжение и зуд. В осложненных случаях себорейные проявления поражают кожу не только головы, но и любых участков тела, которые имеют волосяные фолликулы», — перечислила врач возможные последствия болезни.

Дерматолог отметила, что иногда справиться с проблемой могут только противогрибковые шампуни однако прежде чем ими пользоваться, лучше посоветоваться с врачом. «Дерматолог или трихолог осмотрят кожу головы, проведут трихоскопию (высокоточную диагностику) и смогут правильно подобрать дополнительное лечение», — заключила врач.

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