Дерматолог развенчала миф о пользе репейного масла для красоты волос

Дерматолог Жовтан предупредила, что репейное масло может ухудшить состояние волос

Репейное масло не поможет усилить рост волос, а в некоторых случаях только ухудшит их состояние, предупредила врач-дерматолог, трихолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан. В беседе с «Лентой.ру» она развенчала один из самых распространенных мифов о пользе популярного «бабушкиного» рецепта красоты.

Специалистка заявила, что в некоторых случаях репейное масло приносит больше вреда, чем пользы, особенно если использовать его для лечения недиагностированных заболеваний кожи головы. При чрезмерном (чаще двух раз в неделю) или неправильном применении оно может стать причиной появления перхоти, зуда и повышенной жирности кожи головы. По словам дерматолога, не работает репейное масло и в качестве натурального средства, стимулирующего рост волос.

Репейное масло наносится на кожу с целью якобы ожидаемого усиления роста, но на деле оно создает так называемую окклюзию — пленку, которая «закупоривает» волосяной фолликул и мешает нормальному газообмену. Из-за этого ухудшается общее состояние волос, их рост замедляется и даже может начаться процесс усиленного выпадения Наталия Жовтан врач-дерматолог, трихолог, эксперт телеканала «Доктор»

Репейное масло также часто рекомендуют как средство против секущихся кончиков, но качество волос с его помощью улучшить не получится, добавила специалистка. «Я опять-таки вас разочарую: от посеченных кончиков можно избавиться только одним способом — ножницами. Не верьте рекламе! Да, масло может увлажнить кончик, но это будет скорее аргановое, оливковое или кокосовое, но никак не репейное», — сказала она.

Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, Жовтан рекомендовала пересмотреть рацион, сделав его более сбалансированным и наполненным полезными веществами, в том числе и маслами. Это поможет волосам выглядеть естественно блестящими, ухоженными, увлажненными. Отсутствие каких-либо ингредиентов в пище, жесткие диеты приводят к хрупкости волос и ломкости ногтей.

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