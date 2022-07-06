Диетолог перечислила необходимые витамины для женской красоты

Диетолог Лушникова: для женской красоты нужны не только витамины, но и правильное питание

Витамины для красоты и молодости лучше получать из питания, однако при недостаточно разнообразном рационе организму могут потребоваться специальные добавки, утверждает диетолог Ольга Лушникова. Некоторые из них она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, прием одних только витаминных комплексов не улучшит здоровье, если питание и образ жизни оставляют желать лучшего. Лушникова уверена, что для женской красоты необходимы правильное питание, хороший сон, отсутствие вредных привычек, стресса, регулярные физические нагрузки. «Я за то, чтобы получать витамины и микроэлементы из питания. Это лучший источник всех этих веществ», — говорит она.

Лушникова рекомендует включать в рацион достаточное количество белка, так как он крайне важен для красивой кожи. Не менее ценны медленные углеводы и жиры. «Правильные жиры нужны обязательно. Они необходимы для формирования женских половых гормонов», — объясняет она.

Для сохранения красоты и продления молодости необходимо принимать добавки с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. «Если человек не употребляет каждый день в необходимых количествах, например, жирную рыбу, то ему может потребоваться дополнительный источник омега-3 жирных кислот в виде добавок», — отмечает Лушникова.

Среди прочих добавок диетолог выделяет витамин D. «Этот витамин влияет на все процессы в организме. Минимальная профилактическая доза — две тысячи международных единиц», — поясняет она. По ее словам, витамин D можно принимать во время завтрака с жирной пищей.

Следующая полезная добавка — коллаген. «Сейчас есть много любителей коллагена, но если вы с едой получаете достаточно белка, у вас здоровый ЖКТ, то принимать коллаген в принципе не нужно. Но если вы начинаете его принимать, ничего плохого нет», — говорит Лушникова.

Быстрого эффекта от приема такой добавки ждать не стоит. «Все аминокислоты в первую очередь идут для построения самых важных структур в организме, и пока организм не восстановит дефициты в самых важных структурах, он не займется улучшением состояния кожи. Первые результаты будут примерно через два или три месяца», — предупреждает Лушникова.

Женщинам постарше специалистка посоветовала добавку гиалуроновой кислоты и коэнзим Q10. Тем, кто часто испытывает стресс, она рекомендует препараты с магнием. «Это самый расходный микроэлемент при стрессе, и расходуется его много. Дефицит магния нужно восполнять», — поясняет Лушникова.

В заключение диетолог напомнила, что получать все необходимые витамины лучше из еды, и призвала осознанно и рационально подходить к составлению рациона.

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