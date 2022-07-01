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Диетолог назвала замедляющие метаболизм продукты

Диетолог Московиц сообщила, что сладкие газировки и белый хлеб замедляют метаболизм

Фото: Mohamed Hassouna / Unsplash

Диетолог Лиза Московиц назвала продукты, которые замедляют метаболизм и приводят к ожирению. Об этом сообщает ETNT.

По ее словам, сахар, сладкие газировки, белый хлеб, мюсли, белый рис, макароны и мучные изделия быстро перевариваются и превращаются в глюкозу. Она пояснила, что такие продукты дают быстрый прилив сил, однако вскоре вновь появляется голод и вялость. В результате человек больше ест.

Специалист посоветовала выбирать цельнозерновые и белковые продукты, бобы, а также овощи и фрукты.

Ранее отоларинголог Аза Сайдулаева рассказала россиянам, почему опасно пить горячий чай, посещать сауну или лежать в горячей ванне при ангине и боли в горле. Специалистка пояснила, что высокая температура способствует расширению сосудов, что ускоряет распространение инфекции в организме и, как следствие, ведет к ухудшению самочувствия.

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Марина Совина
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