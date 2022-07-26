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Россиянам назвали идеальную ставку по ипотеке

Эксперт Волкова назвала 4-6 процентов годовых идеальной ставкой по ипотеке

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ставка по ипотеке в 4-6 процентов годовых и меньше будет наиболее подходящей для России. Идеальную ставку назвала финансовый консультант Татьяна Волкова, ее оценку передает NEWS.ru.

Волкова считает ставки от 0,01 до 5 процентов, которые рынок предлагает сейчас, наиболее комфортными. Они позволяют при грамотном подборе объекта практически избежать переплаты. «Инфляционные процессы, которые мы проживаем сейчас, нивелируют переплату по ипотеке. Удорожание объекта также покрывает все те затраты, которые понес человек, переплачивая проценты», — пояснила эксперт. Она подчеркнула, что при выборе жилья нужно точно узнать, не завышена ли стоимость объекта.

Волкова считает, что в будущем ставки вырастут до 2,8-9 процентов. Однако на данный момент покупать недвижимость особенно выгодно — благодаря обилию совместных программ девелоперов и банков переплата со стороны покупателя значительно снизилась.

Ранее в июля в России спрогнозировали скачок популярности льготной ипотеки. Компания «Метриум» считает, что в третьем квартале спрос на такие жилищные кредиты вырастет на 60-70 процентов.

Александра Качан
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