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Среда обитания

Москве предрекли появление степей

Из-за глобального потепления в Московском регионе появится степная зона

Фото: Kirill Skorobogatko / Shutterstock

В Московском регионе из-за прогрессирующего изменения климата может появиться степь. Образование новой природной зоны в регионе предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщают «Известия».

Эксперт высказал свое предположение на круглом столе на тему «Глобальное потепление: новые вызовы и угрозы». По его словам, природа будет меняться на фоне глобального потепления.

«Природные климатические зоны поползут вверх. Степь будет в Москве. Тайга захватит часть тундры, вечная мерзлота начнет рушиться местами», — заявил Семенов.

В декабре 2021 года доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТюмГМУ Мария Орлова заявила, что из-за потепления переносчики возбудителей опасных заболеваний, включая комаров рода анофелес, будут перемещаться в северные широты страны.

Нина Ташевская
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